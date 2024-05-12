Salman Rüşdi'den İtalya Başbakanı Meloni'ye 'büyü' eleştirisi

Araştırmacı gazeteci-yazar Roberto Saviano, annesiyle birlikte Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 6 aylık Gineli bir bebek hakkında bir televizyon kanalında yaptığı açıklama üzerine İtalya Başbakanı Meloni'ye "hakaret" iddiasıyla hakim karşısına çıktı ve suçlu bulundu.

Yazar Salman Rüşdi, İtalya Başbakanı Meloni'nin, Saviano hakkında "hakaret" iddiasıyla açtığı dava hakkında açıklamalarda bulundu.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rüşdi, "Kendi adıma riski göze alarak şunu söylemeliyim ki siyasetçilerin derisinin biraz kalınlaşması gerekiyor çünkü bugün bir siyasetçi büyük bir gücün yanında büyük bir yetkiye de sahip" ifadelerini kullandı.

Rüşdi, sözlerini "Dolayısıyla bazı insanların onlar hakkında doğrudan, hatta kötü bir şekilde, Roberto'nun yaptığı gibi kötü bir kelime de kullanarak konuşması normal. Ben bu hanıma bir tavsiye vermek istedim: Daha az çocuksu ol ve büyü." ifadesiyle sürdürdü.