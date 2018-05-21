Şam tümüyle Esad rejiminin kontrolüne girdi

21 Mayıs 2018

Suriye'de DEAŞ'ın başkent Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan çıkmasıyla birlikte Şam, tamamen rejimin kontrolüne girdi.

Öğle saatlerinde, DEAŞ'lı teröristleri ve rejimin kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri taşıyan ilk konvoy yola çıkmıştı. İkinci konvoyun da kalan DEAŞ mensuplarını tahliye etmesiyle Yermük Kampı tamamen rejimin kontrolüne girdi.

Yermük'ün de Esad rejiminin kontrolüne geçmesiyle, rejim başkent Şam ve kırsalının kontrolünü 7 yıllık iç savaşın başından bu yana ilk defa tümüyle sağlamış oldu.

Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ele geçirmesinden önce bölgenin batı yarısını DEAŞ, doğu yarısını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.

Kampın kuzeyindeki bir kilometrekarelik alanı rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu. Nisan ayı sonunda yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti.

İran: Suriye ne zaman isterse o zaman gideriz

Kaynak: AA