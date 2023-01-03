Samsung ile akıllı ve kişiselleştirilebilir mutfaklar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung’un yeni ev aletleri ve hizmetleri, kullanıcıların kişiselleştirmeye yönelik artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Yeni ürünler, aynı zamanda kullanıcıları mutfaklarında sürdürülebilir tercihler yapma konusunda teşvik edecek akıllı bağlantı olanaklarını sunuyor.

Daha fazla tasarım seçeneği sunan Bespoke buzdolabı modellerinin yanı sıra Bespoke 4 kapılı flex buzdolabı daha büyük ve sürükleyici 32 inç ekran ve Family Hub + özelliğiyle kullanıcılarla buluşacak.

Bespoke AITM fırının özelliklerine dahil edilen Yapay Zeka (AI) destekli “pro cooking” özelliğiyse, kullanıcılara yardımcı olarak yemek pişirmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Bespoke Ev Aletleri serisiyle mutfak ekosistemi, daha akıllı, işlevsel ve etkileşimli bir alana dönüşüyor.

Bespoke 4 kapılı flex buzdolabı, 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek

Bespoke tasarımının estetiği, güçlü ve akıllı Family Hub bağlantı özellikleriyle buluşuyor.

Family Hub+'ın dinamik özelliklerinin eklendiği yeni Bespoke 4 kapılı flex buzdolabı, önceki modellere göre neredeyse iki kat daha büyük olan 32 inç, çerçevesiz FHD ekrana sahip.

Genişleyen ekranın avantajından faydalanan yeni ve daha geniş kullanıcı paneli, SmartThings deneyimini kolaylaştırırken, uyumlu cihazları izleme ve kontrol etme olanağı sağlıyor.

Yeni Family Hub yazılımıyla sunulacak olan buzdolabı, Samsung TV Plus ile 190’ın üzerinde ücretsiz televizyon kanalına erişimin yanında, Google Fotoğraflar entegrasyonuyla ekran dijital bir fotoğraf çerçevesine dönüşüyor.

Genişleyen ekran alanı ve Samsung TV Plus’ın yeni resim içinde resim (PIP) özelliği sayesinde kullanıcılar sevdikleri TV programlarını takip ederken bir yandan diğer mutfak aletlerini ya da pişmekte olan yemeği de aynı anda kontrol edebiliyor.

Family Hub + özellikli Bespoke 4 kapılı flex buzdolabı, 2023'ün ilk yarısında Kuzey Amerika ve Kore'de piyasaya sürülecek, sonraki aylarda diğer pazarlardaki kullanıcılara da sunulacak.

Family Hub buzdolaplarına yazılım güncellemesi geliyor

Ayrıca, 2023'te Family Hub buzdolaplarının satıldığı tüm pazarlarda, diğer bazı modeller için Family Hub yazılım güncellemesi de kullanıma girecek.

Kore, ABD, Doğu ve Batı Asya, Latin Amerika ve Avrupa da bu güncellemenin sunulacağı bölgeler arasında yer alıyor.

Bespoke tasarım estetiğiyle geliştirilen yeni Bespoke gardırop tipi side buzdolabı, cam ya da paslanmaz çelik yüzey seçenekleriyle sunuluyor.

Bespoke gardırop tipi buzdolabı, özelleştirilebilir ön paneliyle sade ve minimalist bir tasarıma sahip. Kapak yüzeyi için geniş renk seçeneklerinin bulunduğu modelde, buzdolabının yüzey malzeme seçenekleri ev dekorasyonuyla kusursuz bir uyum yakalıyor.

Buzdolabının şık tasarımında kulp kapağın altına gizlenirken, “otomatik açık kapı” özelliği sayesinde kapak tek dokunuşla kendiliğinden açılıyor.

Bespoke gardırop tipi buzdolabının iç bölümünde gıda saklama ve soğutma teknolojilerinin en yeni özellikleri kullanılıyor.

İç kısımda yer alan “içecek merkezi” (Beverage Center), su sebiline ve aromalandırma özellikli otomatik su haznesine kolay erişim sağlıyor.

Böylece kullanıcılar diledikleri zaman bir bardak soğuk su veya doğal malzemelerle aromalandırılmış içecek elde ediliyor.

Ayrıca ikili otomatik buz yapıcı, “ice bites” özelliği sayesinde içecekler için buzu küp ya da parçalı halde sunuyor.

Bespoke çift kapılı üstten donduruculu buzdolabı ise modern mutfakların iç mekanlarıyla uyum yakalıyor.

Bakterilerin yüzde 99,99’unu yok ediyor

Buzdolabının iç bölümünde Samsung’un Optimal Fresh Zone+ ve Active Fresh Filter özellikleri, gıdaları uzun süre taze tutarken, bakterilerin yüzde 99,99’unu yok ediyor.

Her iki Samsung Bespoke modelinde, SmartThings Energy uygulaması üzerinden yapay zeka destekli enerji tasarrufu modu etkinleştirilebiliyor.

yapay zeka destekli enerji tasarrufu, kompresör hızının yanı sıra, buz çözme döngüsünün sıklığını kullanım tarzı ve ortama göre ayarlayabiliyor. Böylece, enerji kullanımını ve karbon ayak izini azaltıyor.

Bespoke gardırop tipi buzdolabı 2023’ün ilk çeyreğinde ABD’de satışa sunulacak. Bespoke çift kapılı üstten donduruculu buzdolabı modeliyse Mart 2023’te Tayland’da, izleyen dönemde de tüm dünyada satışa sunulacak.

Yemek yapmayı kolaylaştıran yeni Bespoke AI fırın, akıllı fırın özelliklerini yenilikçi pişirme teknolojileri ile birleştiriyor. Böylece en lezzetli yemekleri, kullanıcıların beslenme rutinine en uygun şekilde hazırlamaya yardımcı oluyor.

Yapay zeka destekli “pro cooking” özelliği ise yemeği izlerken pişirme ayarlarını otomatik olarak optimize edebiliyor. Fırın önceden tanımlanmış bir yemeğin pişirme moduna uygun olarak ayarlandığında, “pro cooking” sistemi yemeğin yanmasını önlemek üzere uyarı verebiliyor.

İçeriden kamera sistemi ve güçlü yapay zeka özelliklerine ek olarak fırının “sense inside” özelliği, dünyadaki ilk gıda tanıma ve yanma algılama özelliği olarak öne çıkıyor.

Bespoke AI fırının üst düzey yapay zeka algoritması, UL Solutions tarafından yapay zeka destekli ev aleti olarak onaylandı ve tescil edildi.

Bu sistem aynı zamanda 80 farklı yemek çeşidini ve malzemeyi algılayarak pişirme ayarı önerebiliyor.

Kullanıcılar sağlıklı bir tarifi denemek ya da yaptıkları yemekleri lezzetlendirmek istediklerinde Bespoke AI fırın yemek yapmayı son derece kolaylaştırıyor.

SmartThings Cooking ve Samsung Health entegrasyonu, Bespoke AI fırın kullanıcılarının egzersiz istatistiklerini ve beslenme hedeflerini de analiz edebiliyor. Böylece kullanıcılara eldeki malzemelere göre öğün seçenekleri önerebiliyor.

"Bespoke serimizin başarısını daha da ileri taşımak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Dijital Aletler Birimi Başkan Yardımcısı ve Müşteri Deneyimi Ekibi Başkanı Junhwa Lee, kullanıcılara, mutfaklarını kişiselleştirme özellikleri sunan yeni Bespoke buzdolapları ve ankastre cihazlarından oluşan ürünlerini CES 2023'te tanıtmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Lee, şunları kaydetti:

"CES 2023’te tanıtacağımız yeni modellerle, Bespoke serimizin başarısını daha da ileri taşımak istiyoruz. Bespoke buzdolaplarımızın geniş ve hızlı ekranları ve yapay zeka destekli pişirme yardımı gibi yeni özellikleriyle kullanıcılar kendi mutfaklarını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor. Bu en yeni özellikler ve ürünler, mutfakta kullanıcılara yardımcı olmanın ötesine geçerek, daha keyifli ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor. Mutfak aletlerindeki en son yenilikler ve kişiselleştirilebilir tasarım özelliklerinin yanı sıra, benzersiz SmartThings özellikleri sayesinde kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu bir araya geliyor."