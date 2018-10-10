Sanders: Suudi yönetimi soruşturma sürecinde şeffaf olmalı

10 Ekim 2018

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki üç ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşerek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturmada Riyad yönetimine "şeffaf olması" çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Sözcü Sanders, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında ABD yönetiminin yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner, Washington Post yazarı kayıp gazeteci hakkında dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuştu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Veliaht Prens ile müteakip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin bilgi talep ettiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde ABD'nin Riyad yönetiminden daha fazla detay istediğini belirten Sanders, "Suudi yönetiminden konuyla ilgili soruşturma sürecinde şeffaf olmasını istiyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda, "Bu durum Beyaz Saray'da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz." diye konuşmuştu.

Trump, Suudi Arabistan'dan en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade ederek, "Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaynak: AA