Savaş AB'ye 47 milyar euroluk ek enerji faturası çıkardı
Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatları, Avrupa Birliği'nin enerji faturasını kabarttı. AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, son 100 günde fosil yakıt ithalat maliyetlerinin 47 milyar eurodan fazla arttığını belirterek, enerji arzında bir sorun yaşanmadığını ancak fiyat şokunun ciddi bir mali yük oluşturduğunu söyledi.
AB Komisyonu Sözcüsü Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında 100 günlük çatışmanın enerji alanına etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Miktar aynı maliyet ikiye katlandı
Orta Doğu'da yaşananlara rağmen AB'nin enerji tedarikinde herhangi bir aksama yaşamadığını ve arz güvenliğinin sağlandığını ifade eden Hrncirova, alınan enerji miktarının aynı kalmasına rağmen fosil yakıt ithalatında faturanın son 100 günde 47 milyar euronun üzerinde arttığını belirtti.
Enerji tedarikini çeşitlendirdiklerini, enerjide yenilenebilir kaynakların payını yükselttiklerini ve verimliliği artırdıklarını anlatan Hrncirova, "Elbette bir fiyat şoku yaşıyoruz. Bu bir sonuç." diye konuştu.
Çatışmaların uzaması endişe verici
Hrncirova, enerji arzını sürekli olarak takip ettiklerini, üye ülkeler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu artırdıklarını ve gerekirse daha fazla önlem almaya hazır olduklarını vurguladı.
Hürmüz’de çatışmaların uzaması durumunda gelecek haftalarda ve aylarda bazı zorluklarla karşılaşabileceklerini belirten Hrncirova, vatandaşlara ve şirketlere gerekli önlemler konusunda rehberlik sağladıklarını, ana görevleri olan koordinasyon rolünü yerine getirmeye devam ettiklerini ifade etti.
Hrncirova, AB petrol ve doğal gaz koordinasyon gruplarının yakında toplanarak durumu ve piyasaların tepkisini değerlendireceklerini sözlerine ekledi.