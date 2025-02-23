Sayı her geçen yıl artıyor! Güney Kore'de azalan nüfus nedeniyle okullar kapatılıyor

Güney Kore'de azalan nüfus nedeniyle, yıl sonuna kadar çoğunluğu kırsal bölgelerde bulunan 49 okulun kapatılacağı açıklandı.

The Korea Herald’ın aktardığı habere göre, ülke genelindeki okul çağındaki nüfusun azalması, eğitim sistemini olumsuz etkiliyor. Eğitim Bakanlığı, öğrenci yetersizliği nedeniyle bu okulların kapatılacağı bilgisini verdi. Aralarında ilkokul, ortaokul ve liselerin de bulunduğu okulların büyük kısmının kırsal alanlarda yer aldığı ifade edildi.

Sayı giderek artıyor

2023'te 22 okulun kapatıldığı Güney Kore'de, 2024’te bu sayı 33’e yükseldi. 2017’de yaşlı nüfus oranının yüzde 14’e ulaşmasıyla “yaşlı toplum” statüsüne giren Güney Kore, 2023’teki 0,72 doğum oranıyla, en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer aldı. Ülkede sosyoekonomik faktörler nedeniyle doğum oranları düşüş göstermeye devam ediyor.