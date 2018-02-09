Schulz: Dışişleri bakanı olmayacağım

09 Şubat 2018

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, kurulacak hükümette dışişleri bakanı olacağı haberlerini reddetti.

Schulz'un dışişleri bakanı olacağı haberleri, SPD'de tartışmaya yol açmıştı. Bu tartışmanın koalisyonla ilgili partide yapılacak oylamayı riske soktuğunu kaydeden Schuzl, açıklamasında, "Federal hükümette yer almayacağımı ilan ediyorum ve umarım bu SPD içindeki tartışmaları sona erdirir" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile SPD, "büyük koalisyon" konusunda anlaşmaya varmıştı. Hükümetin kurulması için SPD üyeleri tarafından yapılacak oylamada da onaylanması gerekiyor.

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Kaynak: Reuters