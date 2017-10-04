Şerare'de üretim yeniden başladı

04 Ekim 2017

İki gün önce bir grup silahlı saldırgan tarafından üretim faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilen Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de çalışmalar yeniden başladı.i yeniden başladığı bildirildi.

Libya Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, iki günlük üretim kaybının neden olduğu zararın 27 milyon doları aştığı kaydedildi.

Libya Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanaullah, petrol üretiminin durdurulmasının Merkez Bankası'nın kan kaybetmesine yol açacağını söyleyerek, bunun da ekonomide olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Sanaullah, kurumun, bu tür kapatılmalarla mücadele için bir politika oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek, kim olursa olsun Libya karşıtı bu tür eylemlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

Şerare Petrol Sahası iki gün önce Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen 30. Tugay yetkilileri tarafından, "hükümete defaatle yöneltilen taleplerin karşılanmaması" gerekçesiyle kapatılmıştı. 30. Tugay'dan aynı gün yapılan açıklamada, Şerare'nin yeniden açıldığı bildirilmiş, ancak üretim faaliyetinin başlayıp başlamadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare, son olarak geçen yıl aralık ayında yeniden aktif hale getirilmişti.

Kaynak: AA