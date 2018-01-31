"Serbest kalan Suudi yetkililer, toplam 106 milyar dolar ödedi"

31 Ocak 2018

Suudi Arabistan'da kasım ayında onlarca prens, iş adamı ve üst düzey yetkilinin gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturması sonucu, 106 milyar doların devletin kasasına girdiği açıklandı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el Mucib, gözaltındaki isimlerin serbest kalmaları karşılığında ödediği paranın toplamının 106 milyar doları bulduğunu söyledi. El Mucib, "Yapılan anlaşmalar sonucu elde edilen toplam miktar, emlak, ticari varlıklar, nakit para ve hisselerle beraber 400 milyar riyali (106 milyar dolar) geçiyor" dedi. Başsavcı, halen gözaltında tutulan 56 kişi bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmayı yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Salman da, daha önce gözaltındaki isimlerle yapılan görüşmeler sonucu devletin kasasına 100 milyar dolar girmesini beklediğini söylemişti.

Gözaltı dalgası sonrası haftalarca Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde tutulanların büyük bölümünün serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Serbest kalan Suudi Arabistan'ın en zengin iş adamı Alwaleed bin Talal'ın ise 18 milyar dolarlık servetinin 6 milyar dolarını devlete verdiği iddia edilmişti.

Yatırımları olumsuz etkiledi

Suudi Arabistan hükümeti, elde edilen bu parayla, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası 50 milyar doları bulan bütçe açığını kapatmayı ve dev yatırım projelerini finanse etmeyi planlıyor.

Dev yolsuzluk operasyonu, tarihin en büyük özelleştirme hamlesi olan 300 milyar dolarlık özelleştirme planının da sekteye uğramasına yol açmış durumda. Birçok yatırımcının, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili süreci takip ettiği ve yatırım planlarını askıya aldığı belirtiliyor.

Bu süreçten etkilenen şirketler arasında, bu yıl sonuna kadar yüzde 5'i halka arz edilecek dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco da bulunuyor.

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