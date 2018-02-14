Sevgililer Günü'nde ABD ekonomisine 20 milyar dolar katkı

14 Şubat 2018

Sevgililer Günü'nün ABD ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.

AA muhabirinin ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nden (NRF) derlediği verilerine göre, ülkede bu sene Sevgililer Günü kapsamında 19,6 milyar dolar harcama yapılması tahmin ediliyor.

Buna göre, geçen seneki Sevgililer Günü'ne göre ülkedeki toplam harcamanın yüzde 7,7 artış göstermesi öngörülürken, toplam harcamanın 2016'daki Sevgililer Günü'nün ardından son 15 yılın en yüksek ikinci seviyesine ulaşması bekleniyor.

Geçen sene Amerikalıların 14 Şubat kapsamında yaptıkları harcama 18,2 milyar dolar olurken, 2016'da bu miktar 19,7 milyar dolara ulaşarak son 15 yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı.

Ayrıca, bu sene, ABD'de yaşayan 127 milyon insanın yaklaşık 70 milyonunun (yüzde 55) Sevgililer Günü'nü kutlaması beklenirken, 14 Şubat kapsamında ülkede kişi başı harcamanın ortalama 143,56 dolar (544 Türk lirası) olması öngörülüyor.

Buna göre, Sevgililer Günü kapsamında ABD'de yaşayan bir kişinin sevgilisi veya eşine ortalama 88,98 dolar (337 Türk lirası) ve diğer aile üyelerine 25,29 (96 Türk lirası) dolar harcama yapması tahmin edilirken, arkadaşlarına 7,19 dolar (27 Türk lirası) ve iş arakadaşlarına 4,79 dolar (18 Türk lirası) harcaması bekleniyor.

Çiçeğe 2 milyar dolar

Bu yıl Sevgililer Günü kapsamında Amerikalıların sevgilileri veya eşlerine toplam 12,1 milyar dolar harcama yapması tahmin edilirken, bu miktarın en çok mücevher, dışarıda yemek, çiçek ve giyim eşyasına harcanması öngörülüyor.

Buna göre, ABD'de bu sene 14 Şubat kapsamında mücevhere 4,7 milyar dolar, dışarıda akşam yemeğine de 3,7 milyar dolar harcama yapılması beklenirken, çiçeğe 2 milyar dolar, giyim eşyalarına 1,9 milyar dolar, çikolata ve şeker ürünlerine ise 1,8 milyar dolar harcanması tahmin ediliyor.

Ayrıca, NRF verileri, bu sene 14 Şubat kapsamında Amerikalıların yaklaşık yüzde 24'ünün sevdikleri kişilere konser veya maç bileti gibi hediyeler vermeyi tercih ettiğini ortaya koyarken, yüzde 42'sinin ise bu tür bilet hediyelerini Sevgililer Günü kapsamında sevdikleri kişilerden almayı beklediğini gösteriyor.

Kadınlar için en popüler hediye seyahat veya bilet

ABD'li istatistik ve piyasa araştırma şirketi Statista verilerine göre ise, ABD'de Sevgililer Günü'nde kadınların en çok almayı tercih ettiği hediye ise seyahate veya bir etkinliğe gitmek olarak öne çıkıyor.

Buna göre, Amerikalı kadınların yüzde 32'si Sevgililer Günü kapsamında sevgilileri veya eşlerininin kendilerini bir geziye götürmelerini veya konser, tiyatro, sinema, maç gibi etkinliklerle kendilerine sürpriz hazırlamasını bekliyor.

ABD'deki kadınların yüzde 26'sı sevgililerinden çiçek almayı beklerken, yüzde 19'u çikolata veya şeker ürünleri, yine 19'luk bir kesim de mücevher veya takı gibi hediyelerle Sevgileler Günü'nü kutlamak istiyor.

Kaynak: AA