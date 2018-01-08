Shell, rüzgar hissesinin yarısını sattı

08 Ocak 2018

İsviçre merkezli Partners Group, Hollanda'da 700 megawat büyüklüğündeki offshore (açık deniz) rüzgar çiftliği projesinin yüzde 45 hissesini Shell, Mitsubishi ve Eneco'dan satın aldı.

Geçtiğimiz ay bu proje için 13 bankanın oluşturduğu bir konsorsiyumdan 1 milyar euro fon sağlayan Shell'in yapılan satışla payı yüzde 40'dan yüzde 20'ye indi.

Borsele 3 ve 4 rüzgar çiftliklerinde üretilecek elektriğin yüzde 50'sini satın alacak olan Eneco'nun payı da yüzde 20'den yüzde 10'a geriledi.

Hollanda hükümetinin 700 MW büyüklüğündeki offshore rüzgar çiftliği Hollandse Kust Zuid için 21 Aralık'ta açtığı ihale mart ortasında sonuçlanacak.

Bu, Hollanda'nın 2022 yılına kadar toplam 3 bin 500 MW kapasiteye sahip olacak 5 offshore rüzgar çiftliği için açtığı ihalelerin üçüncüsü.