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Shell'in boşluğunu Chevron ve Total dolduracak

Chevron ve Total, Shell'in çekileceği Irak'ın Majnoon petrol sahasında yer almak istiyor.

Shell'in boşluğunu Chevron ve Total dolduracak
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Irak Petrol Bakanı Jabar al-Luaibi, Chevron ve Total'in Shell'in ayrılmak istediği Majnoon petrol sahasının geliştirilmesinde yer almakla ilgilendiklerini ifade etti.

Luaibi açıklamasında Irak'ın Shell'in Majnoon'daki payı için diğer uluslararası şirketler ile henüz müzakereye başlamadıklarını ve Shell'in ayrılma kararının da henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Shell ile müzakerelerin devam ettiğini belirten Luaibi, herkes için tatmin edici bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti.

Shell geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Majnoon sahasının geliştirilmesinden çekilmek için Irak Petrol Bakanlığı ile anlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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