Şi Cinping, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in daveti üzerine ülkeye gelen Şi, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Karşılamada, Riyad Emiri Faysal bin Bende bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Yasir Osman el-Rumeyyan ve Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing hazır bulundu.

Ülke hava sahasına girmesinden itibaren Çin Devlet Başkanı'nın uçağına Suudi Arabistan uçakları eşlik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 7-9 Aralık tarihlerini kapsayan resmi ziyaretinde başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.