Şiddetli fırtınalar Avrupa'da can aldı
Batı Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınalar üç kişinin ölmesine, en az 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde saatte 160 kilometre hıza ulaşan şiddetli fırtına sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi yaralandı.
İspanya'nın Bask bölgesinde iki kişi fırtınada büyük bir dalga nedeniyle boğulurken bir kişi de Fransız Alpleri'nde kayak yaparken üstüne ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
İsviçre'de ise bir vagonun rüzgar nedeniyle raydan çıkması sonucu sekiz kişi yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi şiddetli rüzgarlar nedeniyle ziyarete kapatıldı. İngiltere'de de binlerce evin elektriği kesildi.
Batı Avrupa genelinde yüzlerce uçuşun iptal edildiği belirtiliyor.
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