Şili'de seçimin galibi Pinera oldu

18 Aralık 2017

Şili'de düzenlenen devlet başkanı seçimi, eski devlet başkanlarından Sebastian Pinera'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Yaklaşık 14 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede dün devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu düzenlendi.

İlk turu 19 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda, muhafazakar aday Sebastian Pinera ve merkez solun adayı Alejandro Guillier yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Pinera oyların yüzde 54,6'sını alırken Guillier'in oy oranı yüzde 45,4'te kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kendisini destekleyenlere teşekkür eden Pinera, "Bugün tüm Şililerin sesi duyuldu. Bu zaferi tevazu ve umutla karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Guillier, mevcut Devlet Başkanı Michelle Bachelet tarafından destekleniyordu.

Şili'de seçmenler, 19 Kasım'da, parlamentonun 155 sandalyeli alt kanadının üyelerini ve senato üyelerinin yarısını belirlemek için de sandık başına gitmişti.

Seçimin ilk turunda, 2010-2014 yıllarında devlet başkanlığı yapan, 68 yaşındaki milyarder Pinera oyların yüzde 36,6'sını, rakibi gazeteci ve Senatör Guillier ise yüzde 22,7'sini almıştı.

Pinera, kendi döneminde ülkedeki eşitsizliğe karşı ve eğitim reformu talep eden geniş katılımlı protestolarla mücadele etmiş, görevi bıraktığında arkasında hoşnutsuz bir Şili bırakmıştı. Buna rağmen Pinera döneminde Şili ekonomisi yılda ortalama yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA