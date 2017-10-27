Sınır duvarı için prototipler hazırlandı
ABD'de Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için prototipler hazırlandı. Örnek bloklar çeşitli testlere tabi tutulacak.
ABD'de Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın prototipleri hazırlandı. Örnek duvar blokları tırmanma, kazma, balyoz ve bazı ateşli silahlara karşı teste tabi tutulacak.
Sınır güvenliğinden sorumlu birimlerin yürüttüğü test çalışmaları sonrasında kazanan belirlenecek. Testlerin 1 ay kadar sürmesi bekleniyor.
Öte yandan duvarın finansmanı için henüz Kongre tarafından bir karar çıkarılmadı.