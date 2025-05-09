Sır perdesi kalktı! 63 yıldır kayıptı, sağ salim bulundu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde kendisinden yaklaşık 63 yıldır haber alınamayan Audrey Backeberg, sağ salim bulundu.

Audrey Backeberg 7 Temmuz 1962’de 20 yaşındayken Reedsburg’daki evinden maaşını çekmek üzere çıktı. Yün fabrikasında işçi olarak çalışan genç kadın o tarih itibarıyla sırra kadem bastı.

O dönemde evli olan ve iki çocuğu bulunan Backeberg’in aslında kaybolmadığı, kendi seçimiyle evini terk ettiği ortaya çıktı.

Sauk bölgesi şerifi Chip Meister, Backeberg'in herhangi bir suç faaliyeti kapsamında kaybolmadığını, kendi tercihiyle uzaklaştığını söyledi.

Bugün 82 yaşında olan Backeberg’in 15 yaşında evlendiği eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini güvenlik güçlerine bildirdiği öğrenildi.

Yıllar sonra dedektife konuştu

Davayı çözen dedektif Isaac Hanson, yerel haber kanalı WISN'e konuştu. Hanson, Backeberg'in kız kardeşine ait çevrimiçi bir soyağacı hesabının, kayıp kadının bulunmasında kilit rol oynadığını söyledi.

Dedektif Hanson, Backeberg'in şu anda yaşadığı yerdeki yerel şeriflerle iletişime geçtiğini ve kendisiyle 45 dakika telefonda konuştuğunu söyledi.

WISN'e verdiği demeçte Hanson, "Sanırım sadece her şeyden uzaklaştı, kendi işini yaptı ve hayatını sürdürdü. Mutlu görünüyordu. Kararından emindi. Pişman değildi" dedi.