Sırbistan'da ilkokula silahlı saldırı: 8'i çocuk 9 ölü
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
Sırp Devlet Haber Ajansı, saldırıda 8'i öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.