Şirket kârlarındaki düşüş ABD'de hisse senedi rallisini frenleyebilir

Morgan Stanley, şirket karlarında ani bir gerilemenin ABD hisse senedi piyasasında ralliye fren yaptıracağını öngördü.

Ancak, yatırım bankası Japonya, Tayvan ve Güney Kore'de hisse senetlerine yönelik iyimserdir ve uzun vadeli Hazine tahvilleri de dahil olmak üzere gelişmiş piyasa devlet tahvillerinde ağırlıklı bir pozisyon önermektedir. Ayrıca, doların da tercih edilmesini önermektedir.

Andrew Sheets liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri S&P 500 şirketlerinin hisse başına kazancının bu yıl %16 düşeceğini öngördüler.

Marj daralması bekleniyor

Morgan Stanley analistleri dün yayımlandıkları yatırımcı notunda, "ABD kazançlarına yönelik riskin şu anda aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Likidite koşullarının bozulmasının gelecek 3 ayda hisse değerlemelerine aşağı yönlü baskı yapmasını, gelir büyümesinin yavaşlaması ve marjların daha da daralması nedeniyle hisse başına karlarda hayal kırıklığı yaratmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sheets önderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri, S&P 500 şirketlerinin hisse başına kazançlarının, piyasanın 206 dolar olan medyan tahminine karşılık 185 dolar olacağını öngörüyor ve endeksin yıl sonunda 3,900 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlar.