"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan komedyenin X hesabına ulaşılamıyor

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın 'Sansürsüz' adlı tartışma programına konuk olan Bassem Youssef'in, İsrail’in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili bir dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim" açıklamasında bulunmuştu.