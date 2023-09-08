Skoda tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimini durduracak
Skoda Auto'nun Çekya'nın Kvasiny kentindeki fabrikasında üretim, Slovenya'daki felaketinin yol açtığı parça tedarik sıkıntısı nedeniyle bir hafta süreyle durduracak.
Haber Merkezi
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Vokswagen Group bünyesindeki Skoda yaptığı açıklamada, Kyasiny fab0rikasında üretimin 11 Eylül'de duracağını bildirdi. Üretimin durmasının, Slovenya'daki sel felaketinin içten yanmalı motor parçaları tedarikinin aksamasına yol açmasından kaynaklandığı vurgulandı.
Volkswagen, sel felaketinin vurduğu ve üretimin aksadığı tedarikçiye, tesisin temizlenmesi ve üretimin yeniden başlaması için ekip gönderdi.