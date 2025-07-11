Skoda'nın yılın ilk yarısında küresel satışları arttı

Yılın ilk yarısında küreselde 509 bin 400 araç satan Skoda, 2024'ün ilk yarısına oranla satışlarda yüzde 13,6 artış gerçekleştirdi.

Şirket, bu dönemde yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorları, hafif ile plug-in hibrit seçenekleri ve tam elektrikli modellerden oluşan geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine seçenekler sundu.

Elektrikli araç satışlarında yüzde 148 artış

Yüzde 100 elektrikli Skoda Elroq, Avrupa pazarında yoluna devam eden Enyaq SUV ve Enyaq Coupe modellerinin yardımları sayesinde tam elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148 artış gösterdi.

Plug-in hibrit seçenekleriyle tüm elektrikli modelleri, Skoda'nın Avrupa'daki toplam araç teslimatlarının yüzde 23'ünü oluşturarak şirket rekoru kırdı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, yaklaşık yüzde 9 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye pazarında 9. sıraya yerleşti

Skoda Türkiye Distribütörü Yüce Auto-Skoda, yılın ilk yarısında toplam 20 bin 181 adet satış performansına imza atarak, Türkiye otomobil pazarında yüzde 4'ün üzerinde pay elde etti ve 9. sırada yer aldı.

Türkiye pazarında ilk 6 ayda en çok tercih edilen model, 4 bin 635 adetle Octavia oldu. Bu modeli, 4 bin 625 adetle Superb, 4 bin 369 adetle Kamiq takip etti. Yaklaşık 2 ay önce satışına başlanan tam elektrikli modellerinden Elroq 648; Enyaq Coupe 55; Enyaq ise 46 adetlik satış rakamına ulaştı.