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Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun durumu halen ciddi

Halkla buluştuğu sırada tabancayla vurulan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun tedavisi hastanede sürüyor. Fico’nun durumunun stabil olduğu ancak halen ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Slovakya Sağlık Bakanı Zuzana Dolinkova, saldırıya uğrayan başbakan Robert Fico’nun sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fico’nun Banska Bystrica şehrinde tedavi gördüğü hastanenin önünde konuşan Dolinkova, "Başbakan Fico’nun durumu stabil ancak hala ciddiyetini koruyor” dedi. 

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Dolinkova, dün gerçekleştirilen 2 saatlik ameliyatla kurşun yaralarının bulunduğu bölgelerden ölü dokuların alındığını ve ameliyatın Fico’nun durumuna olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ise, Fico’nun sağlık durumunun Başbakanın önümüzdeki günlerde Banska Bystrica’dan başkent Bratislava’ya nakledilmesi için elverişli olmadığını söyledi.

Kalinak, Başbakan Fico ile iletişimlerinin oldukça sınırlı olduğunu fakat Slovakya hükümetinin Fico’nun yokluğunda daha önceden planlandığı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.