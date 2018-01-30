30 Ocak 2018

Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuç bildirgesinde, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

Bildirgede, "Suriye Ordusu’nun korunması ve Suriye sınırlarını korumak, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek. Suriye’nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı. Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir. Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Soçi'de 'anayasa komitesi' kararı

Tarafların üzerinde uzlaştığı ve AA'nın elde ettiği bildiride, kongre katılımcılarının süregelen çatışmaları en kısa sürede sonlandırmak istediği ifade edildi.

Ülkenin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapılan bildiride, bu amaçla anayasa komitesi kurulduğu kaydedildi.

Bildiride, rejim delegasyonunun yanı sıra "geniş temsilli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği" ifadeleri kullanıldı.

Anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi.

Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı.

Bildirinin sonunda, Suriye Özel Temsilcisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yapıldı.

Gündüz saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'dan gelen muhalefet heyetinin rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemediği bildirilmişti. Açıklamada, bu nedenle muhalefet heyetinin Kongre'ye katılmama kararı aldığı ve kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiği, ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulması konusunun Türkiye tarafından takip edileceği kaydedilmişti.

"50 kişilik anayasa komitesi kurulacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde 50 kişiden oluşacak bir anayasa komitesi kurulmasına karar verildiği söyledi.

De Mistura, Soçi'deki Suriye görüşmelerinin ardından video konferans yoluyla BM'deki gazetecilerin soruları yanıtladı.

''Verimli'' olarak değerlendirdiği Soçi görüşmelerinden ''somut'' sonuçlar aldıklarını belirten de Mistura, görüşmelerde 50 kişiden oluşan bir anayasa komitesi kurulması kararı alındığını ifade etti.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın BM'ye 50 kişiden oluşan üç ayrı liste sunacağını anlatan de Mistura, taraflarla istişare ettikten sonra 150 kişi arasından 50 kişilik bir komisyon oluşturacağını ve teoriden uygulamaya geçileceğini söyledi.

Kurulacak anayasa komitesini ''özel bir proje'' olarak nitelendiren de Mistura, daha önce Suriye rejimi ve muhaliflerin bir araya gelerek anayasa konusunu görüşmediklerini ve bu nedenle oluşturulacak komitenin önemli olduğunu söyledi.

Cenevre'de yürütülen görüşmelerin de anayasa komitesinin kurulmasıyla askıya alınmayacağını ve en kısa sürede barış görüşmelerin bir sonraki turunu başlatmayı planladığını söyleyen De Mistura, Afrin operasyonun Soçi'deki görüşmeleri hiçbir şekilde etkilemediğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi açıklaması