Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'de aşırı yağış ve seller nedeniyle can kayıplarının arttığı bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtilen açıklamada, afet nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, afetten 2,5 milyon kişinin etkilendiği ve 800 binden fazla kişinin de acil yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Seller dolayısıyla Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.