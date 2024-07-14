SON DAKİKA: ABD Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi! Mitingde ateş açıldı, yaralandı
Son dakika... ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında silah sesleri duyuldu. Apar topar kürsüden indirilen Trump'ın sağ kulağından yaralandığı görüldü. Yaralan Trump'ın seçmenlerine slogan attırması dikkat çekti.
Cumhuriyetçi Parti, kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesi seçim mitingleri düzenlemeye devam ediyor. Başkanlığa adaylığını koyan Donald Trump bugün Pensilvanya eyaletindeki mitingde seçmenleriyle buluştu.
Eski başkanın konuşması sırasında birden fazla kez silah sesi duyuldu. İlk atışın ardından Trump'un sağ kulağını tuttuğunu, ardından yere yattığı görüldü. Korumaları da hemen Trump'ın üzerine kapandı.
Trump sahneden indirilirken seçmenlerine slogan attırmayı sürdürdü. Eski başkanın kulağının kanaması da dikkat çekti.
Trump'ın durumu iyi
Beyaz Saray, ABD Başkanı ve Trump'ın rakibi Joe Biden'ın bilgilendirildiğini söyledi. Birleşik Devletler Gizli Servisi de Trump'ın güvenli bir yerde olduğunu açıkladı.
Donald Trump'ın kampanya ekibinden Steven Cheung, Trump'ın müdahelelerinden ötürü kanun güçlerine teşekkür ettiğini belirterek Trump'ın durumunun iti olduğunu, sağlık ekibince kontrolünün yapıldığını kaydetti.