SON DAKİKA: Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika gelişmesi... Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentindeki bir festivalde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlar var.
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki festivalde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.
Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.