Son Dakika: Bloomberg duyurdu: Türkiye Somali'de füze ve roket denemeleri için tesis kurmak istiyor

Ankara’nın füze ve uzay roketleri denemeleri için Somali’de bir deneme alanı kurmak istediği öne sürüldü. Bloomberg’den Selcan Hacaloğlu’nun haberine göre; Afrika’nın doğu ucunda yer alan Somali, Türkiye’nin uzun menzilli balistik füze programı için ideal bir lokasyon.

Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışına katılmayı uzun zamandır arzuluyor ve roket fırlatma planları birkaç yıldır devam ediyor.

Gizlilik kaydıyla bilgi verdiler

Konunun hassasiyeti nedeniyle Bloomberg’e gizlilik kaydıyla konuşan söz konusu kişiler, bu roketin Somali'den fırlatılabileceğini söyledi. Türk yetkililer Somali'nin bu talebi kabul edeceğinden emin. Türkiye Savunma Bakanlığı ise yorum yapmayı reddetti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un ulusal güvenlik danışmanı Hüseyin Şeyh-Ali, dün kendisine telefonla ulaşıldığında yorum yapmayı reddetti. Parlamentonun savunma alt komisyonu başkanı Abdi Ahmed Koshin ise Türkiye ile böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını söyledi.

Yerli füze Tayfun'un menzili üzerinde çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022’de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli yapımı Tayfun füzelerinin menzilini yaklaşık 560 kilometreden daha da ileri taşımak için çalıştığını söylemişti.

Somali'deki bir fırlatma sahasının, enkazın yerleşim bölgelerine ve diğer ülkelere düşme riskini ortadan kaldıracağı belirtildi.

Türkiye Somali'de nüfuzunu artırıyor

Türkiye, yıllar süren aşiret savaşlarının ardından yeniden yapılanmaya çalışan Somali ile bağlarını güçlendiren az sayıdaki yabancı güçten biri.

Son 10 yılda Türkiye, Somali’de savunma işbirliği ve altyapı projeleri yoluyla etkisini artırdı ve hidrokarbon arama planları bulunuyor.

Başkent Mogadişu'daki hükümet ile yarı özerk bir bölge olan Somaliland'daki liderler arasında arabuluculuk yapıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile birlikte Türkiye, Çin yatırımları yavaşlarken ve ABD arayı kapatmaya çalışırken Afrika'da ilerleme kaydeden orta kademe güçler arasında yer alıyor.

Türkiye 2017 yılında Mogadişu'da yurtdışındaki en büyük askeri üssünü açtı ve yüzlerce asker Somalili askerleri eğitiyor.