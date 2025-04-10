Son dakika: Çin'den ABD'nin tarifelerine tepki! 'Sonuna kadar yanıt vereceğiz'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı uygulanan tarife oranını yüzde 125’e yükselttiğini açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Ek tarifeler 90 gün durduruldu

Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

Ne olmuştu?

​Son günlerde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi, karşılıklı gümrük vergisi artışlarıyla yeniden alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu karara karşılık olarak Çin, ABD'den ithal edilen mallara aynı oranda ek vergi uygulayacağını açıkladı. ​

Trump, Çin'in misilleme kararını geri çekmemesi durumunda ek olarak yüzde 50 daha gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. Bunun üzerine Çin, ABD ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 84'e yükselttiğini duyurdu.

ABD ise Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkaracağını ilan etti. Bu karşılıklı adımlar, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da kızıştırdı ve küresel piyasalarda endişelere yol açtı.​