Son dakika gelişmesi... İsrail-İran savaşı her an başlayabilir, hazırlıklar tamam

İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

İran ile gerginliğini tırmandırılmasıyla Gazze'nin ikincil duruma düşmesinin istenmediğine dikkat çekilen yayında, İsrailli yetkililerin İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından NBC, İsrail'in İran'a saldırmasının an meselesi olduğunu aktardı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edildi.

Yayında bilgisine başvurulan bir İsrailli yetkili, ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğinin altını çizdi.

İran: İsrail'in saldırısına saniyeler içinde yanıt veririz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.

İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor." dedi.

İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte yaşanan gelişmeler

İsrail televizyonu: Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı

İsrail televizyon kanalı, Savaş Kabinesi’nin, İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti.

İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran’ın saldırısına karşı “açık ve etkili” bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail’in tepkisinin, İran’ın gerçekleştirdiği “büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı” mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

İsrail’in İran’a vereceği “yanıt”ın bölgesel savaş çıkartmasını ya da İran saldırısına karşı yardımcı olan koalisyonun parçalanmasını istemediği belirtilen haberde, İsrail’in eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde olduğu kaydedildi.

Haberde, Savaş Kabinesi’nin yarın yeniden bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Kanal 12, daha önceki bir haberinde de, Savaş Kabinesi'nin toplantısında İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Yanıt vereceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran’ın düzenlediği saldırıya değinerek, “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, İran’ın saldırısına karşılık verileceğini belirtilerek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey” dedi.

İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ları etkisiz hale getirmek için “Demir Kalkan” operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" dedi.

İran’a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Halevi, “İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

ABD medyasına açıklama yapan İsrailli ve ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin İran'a yönelik bir "karşı saldırıya" hazırlandığını iddia etti.

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun savaş kabinesi, bugünkü 3 saatlik toplantısında "İran'a karşılık vermeye kararlı olduğunu" ortaya koydu ve askeri seçenekleri masaya yatırdı.

Habere göre İsrail kabinesinde hızlı bir adım atılması yönündeki eğilim ağır basarken, henüz net bir kararın verilip verilmediği ise şu aşamada net değil.

Öte yandan Washington Post gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer yetkili ise Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanlığına "potansiyel hedefleri belirlemesi" talimatını verdiğini iddia etti.

Yetkili, İsrail'in amacının İran'a bir mesaj göndermek olduğunu ancak zayiata neden olmak istemediğini sözlerine ekledi.

Kabinenin toplantısındaki görüşmelere vakıf bir diğer yetkili ise İsrail'in seçeneklerinin, Tahran'daki bir tesisi hedef almak ya da bir siber saldırı düzenlemek olabileceğini kaydederek, "Herkes İsrail'in karşılık vermesi gerektiğinde hemfikir. Buradaki soru ne zaman ve ne şekilde karşılık verileceği sorusu." değerlendirmesini yaptı.

Gallant'tan Austin'e İran uyarısı

Diğer yandan ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail'in, İran’ın saldırısına karşılık vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile dünkü telefon görüşmesinde, “İsrail’in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği” savunuldu.

Gallant’ın, "İsrail'in Suriye'deki hedefleri her vurduğunda, İran'ın doğrudan saldırıyla karşılık vereceği bir denklemi kabul etmeyeceğini ifade ettiği" de öne sürüldü.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.