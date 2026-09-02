Son dakika: Girne'de gemi faciası: Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, naaşı bulunan kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğunu belirtti.

Üstel, arama kurtarma çalışmalarının Türkiye'nin desteğiyle denizden ve havadan sürdürüldüğünü ifade etti. Kazayla ilgili çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirten Üstel, kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

30 Ağustos'ta Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden Filo Jet, seferden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Geminin Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olarak battığı olayda 267 kişi bulunuyordu.

Geminin yaklaşık 514 metre derinliğe battığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den TCG Işın gemisi de destek veriyor. Gemideki kayıplara ulaşılması için deniz ve hava unsurlarıyla çalışmalar devam ediyor.

Kazanın ardından geminin kaptanı ve 7 mürettebat hakkında soruşturma başlatılırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.