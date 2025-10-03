Son dakika! Hamas'tan Gazze planına yanıt: Rehineleri bırakabiliriz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına ilişkin yanıtını bölgedeki arabuluculara iletti.

Hamas, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Saldırganlığı durdurmak amacıyla, Trump'ın planıyla başa çıkmada sorumlu bir konuma ulaşmak için kapsamlı istişarelerde bulunduk. Başkan Trump'ın teklifinde yer alan takas formülüne göre tüm işgal esirlerinin diri ve cesetlerinin serbest bırakılmasını ve takas süreci için sahadaki koşulların sağlanmasını kabul ediyoruz. Savaşın durdurulması ve tamamen geri çekilmesi için, Trump'ın önerisine göre diri ve cesetlerin serbest bırakılması konusunda anlaştığımızı duyuruyoruz. Tüm ayrıntıları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Gazze Şeridi'nin yönetimini ulusal fikir birliğine sahip ve Arap-İslam desteğine dayalı bağımsızlardan oluşan Filistinli bir organa devretme anlaşmamızı yeniliyoruz. Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceği ve halkımızın haklarına ilişkin önerisi, kapsayıcı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde tartışılacak ulusal bir pozisyonla bağlantılı. Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ABD başkanının Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi, esir değişimi, yardımların derhal girişi, Gazze Şeridi'nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın yerinden edilmesinin reddedilmesi yönündeki çabalarını takdir ediyoruz."

Filis'tin Devlet Başkanı Mahmut Abbas: Herkesin sorumluluk üstlenmesi gereken bir süreç

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da açıklamasında, "Halkımız bugün, büyük fedakarlıklarla elde edilen kazanımları korumak ve özgürlük, bağımsızlık ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurma yönündeki ulusal hedeflerimizi gerçekleştirmek için geri adım atmadan ilerlemek üzere herkesin sorumluluk üstlenmesini gerektiren kritik ve belirleyici bir süreçtedir" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, muhtemel ateşkesin sağlanmasından 1 yıl sonra genel seçimler düzenlenmesinin planlandığını yeniden teyit etti. Abbas, yetkililerin geçici bir anayasa taslağı hazırladıklarını ve bunun 3 ay içinde tamamlanarak otoriteden devlete geçiş sürecinin temelini oluşturacağını ifade ederek, "Hiçbir parti, siyasi güç ya da birey, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün siyasi programına ve uluslararası ve hukuki yükümlülüklerine bağlılık göstermedikçe seçimlere katılamaz" dedi.