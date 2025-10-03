Son dakika! Trump, Hamas'a tarih verdi: Son şansınız

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da barışın bir şekilde sağlanacağını vurgulayarak Hamas'a çağrı yaptı. Trump, duyurduğu anlaşmayı Hamas'ın bir an önce kabul etmesi gerektiğini ve bunun onlar için son şans olduğunu açıkladı.

Trump açıklamasında, "Hamas'ın Gazze planını kabul etmesi için 6 Ekim saat 01.00'e kadar süre veriyorum. Anlaşma kabul edilmezse daha önce hiç kimsenin görmediği bir cehennem yaşatacağım. 25 binden fazla Hamas üyesi zaten öldürüldü; kalanların da ölmesi için benden emir bekliyorlar. Tüm Filistinlilere, büyük bir ölümün yaşanabileceği bu bölgeden derhal ayrılarak Gazze’nin daha güvenli kısımlarına gitmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.