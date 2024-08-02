SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e misilleme tehdidi

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasının ardından başlayan İsrail'in karşı saldırısı aylardır devam ederken, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırı ve tehditler de dozu artarak sürüyor.

İsrail farklı zamanda Hamas'ın en büyük destekçilerinden İran'ı hedef alırken, yine bu ülkenin desteklediği Lübnan Hizbullahı'na ait hedefleri de zaman zaman vuruyor. İran Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırı düzenlenmesinin ardından İsrail'i 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece füzelerle vurmuştu.

Haniye suikastı dönüm noktası

İran ile İsrail arasında yeni gerginlik kaynağı ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait binada öldürülmesi oldu. İsrail bu konuda yorumdan kaçındı ancak İran saldırının bir numaralı sorumlusu olaran İsrail'i gördüğünü açıkladı.

İran'dan tehdit mesajları

İki ülke arasındaki gerilim bugün bir başka boyuta daha geçti. İran Devlet Televizyonu, isim vermeden İsrail'i vuracağını kast ederek 'dünyanın çok önemli gelişmelere sahne olacağını' açıkladı. İsrail'in ise Lübnan sınırında bir bölgeyi vurduğu basına yansıdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyorum" derken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney sosyal medyadan daha önce paylaştığı "Siyonist rejim bitti" gönderisini profiline sabitledi.

Havayolu şirketlerinden peş peşe iptaller

Yunanistan'ın Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirketin yazılı açıklamasında şöyle dendi: "Ortadoğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY) da bazı seferlerini erteleme kararı aldı. THY, bu gece İran'a yapılacak seferlerini yarın sabah gerçekleştirecek.

Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.