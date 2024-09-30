Son dakika: İsrail vurmaya başladı! Beyrut'un güneyine bombalar yağıyor

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim, hava saldırıları ve karşılıklı füze atışlarının ardından tam bir savaşa dönüştü. İsrail, Lübnan’a yönelik hava operasyonlarının yanı sıra kara harekâtına da başladı. İsrail tankları Lübnan'a girdi. Beyrut'un Dahiye bölgesine, özellikle Hizbullah'ın güçlü olduğu alanlara hava ve kara bombardımanı başlatıldı.

Dünya kamuoyu bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Kritik açıklamalar ve askeri hareketlilik durmaksızın sürüyor.

İşte yaşanan tüm gelişmeler...

01:00 HİZBULLAH İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kefr Kila ve El-Adise kasabaları karşısına denk gelen Besatin bölgesinde İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

01:00 İNGİLTERE TAHLİYELERE YARIN BAŞLAYACAK

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yarın Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir ticari yolcu uçağının tamamen Lübnan'dan tahliye edilecek İngiliz vatandaşları için kiralandığı ifade edildi.

Uçağa İngiliz vatandaşları, eşleri ve 18 yaş altı çocuklarının kabul edileceği kaydedilen açıklamada, uçuşun yarın Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'ndan gerçekleşeceği belirtildi.

00:27 İSRAİL BASINI: 'BİR SONRAKİ AŞAMA' ONAYLANDI

İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

00:12 İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

İsrail savaş savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

23:50 İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA LÜBNAN'DAN AYRILIN ÇAĞRISI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yarın kalkacak tarifeli uçaklarda yer ayırdıklarını belirterek, İngiliz vatandaşlarına bir an önce Lübnan'dan ayrılmaları çağrısını yineledi.

23:18 BEYRUT’UN GÜNEYİ İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki bazı binaların sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

İsrail Lübnan’a kara harekatına hazırlanırken, İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki bazı binaların sakinlerine tahliye çağrısında bulundu. Görgü tanıkları, İsrail’e ait savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiğini ve işaret fişekleri attığını ifade etti.

22:47 BM RAPORTÖRLERİNDEN ACİL KORUMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki sivillerin "acilen koruma altına alınması" yönünde çağrıda bulundu. BM raportörleri, Lübnan'da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Lübnan arasındaki "çatışmalardan" endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, "Gerginliğin tırmanışını şiddetle kınıyoruz. Siviller acilen koruma altına alınmalı." ifadeleri kullanıldı.

22:41 İSRAİL BASINI: KARA HAREKATI BAŞLADI

İsrail Lübnan'a kara harekatı başlattı! Tank ve topçu atışları eşliğinde İsrail askerleri Lübnan sınırına ilerliyor.

22:29 İSRAİL'E 100'DEN FAZLA FÜZE ATILDI

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.

22:29 “LÜBNAN İÇİN DUA ET” AFİŞLERİ YANSITILDI

Beyrut merkezli bir reklam firması tarafından, İsrail bombardımanına maruz kalan Beyrut’taki reklam panolarının ekranlarına yanan bir mum görseli eşliğinde “Lübnan için dua et” yazılı afiş yansıtıldı.

22:18 İSRAİL'İN SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü.

22:14 İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'A HAREKET EDİYOR

İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi. AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

22:00 LÜBNAN ORDUSU MEVZİLERDEN ÇEKİLDİ İDDİASI

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geriye çekildiğini iddia etti.

21:47 İSRAİL OPERASYON İÇİN ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail ise, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti.