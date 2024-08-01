Son Dakika: İzzettin Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif öldürüldü mü? Hamas'tan ilk açıklama
Ortadoğu'da Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası savaş çanları çalarken çarpıcı bir haber uluslararası ajanslara 'son dakika' gelişmesi olarak düştü. İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 13 Temmuzda öldürüldüğünü duyurdu. Hamas İsrail açıklamasını yalanladı. Muhammed Deif, Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların mimarı olduğu düşünülüyor. 'Dokuz Canlı Kedi' ya da 'Üst Akıl' olarak anılan Deif'in adı, İsmail Haniye sonrası Hamas liderliği için geçiyordu.
Son dakika haberi... İsrail Savunma Güçleri ve İsrail gizli servisi Şin Bet, istihbarat soruşturması sonucunda 13 Temmuz'da Han Yunus'a yönelik düzenlenen hava saldırısında Muhammed Deif'in öldürüldüğünü doğrulayabileceklerini duyurdu.
Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın lideri olarak görev yapıyordu. Hamas'ın iki numarası olarak bilinen Deif'in adı, İsmail Haniye suikastının ardından Hamas'ın liderliği için geçiyordu.
İsrail'den gelen açıklamaya göre; İsrail savaş uçakları, İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü ve Şin Bet'ten gelen kesin istihbarata dayanarak Deif'in bulunduğu bir yerleşkeyi hedef aldı.
Muhamemd Deif ile birlikte saklanan Han Yunus tugayının komutanı Raf'a Salameh ve saldırının gerçekleştiği yerde bulunan diğer Hamas üyeleri de öldürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Deif suikastının “Hamas’ın kökünün kazınması noktasında kritik bir adım” olarak nitelendirdi. Gallant, Deif için "Gazze'nin Bin Ladin'i" ifadesini kullandı.
Hamas, Han Yunus'un El Mevasi bölgesinde 13 Temmuz'daki saldırının ardından Muhammed Deif'in öldüğü haberlerini yalanlayarak, ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini belirtmişti.
Hava saldırı İsrail ordusu tarafından 'güvenli bölge' olarak tanımlanna bir bölgede gerçekleşmişti.
Hamas Sözcüsü, İsrail'in açıklamasını yalanlayarak Muhammed Deif'in yaşadığını savundu.
Muhammed Deif kimdir?
Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ‘genelkurmay başkanı’ olarak görev yapıyor.
Gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri. 1965 doğumlu. İsrail’in hava saldırılarından kaçmasını da sağlayan göçebe hayat tarzı nedeniyle Arapçada 'misafir' anlamına gelen 'deif', zaman içinde lakabı oldu.
Filistinli olan Deif, 1995'ten bu yana intihar saldırıları, adam kaçırmalar ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerini öldürmekten dolayı son 26 yıldır İsrail'in en çok aranan isimleri arasında başı çekiyordu.
İsrail devleti, Muhammed Deif’e yönelik pek çok kez suikast girişiminde de bulunmuştu.
İsrail'in Deif'i öldürmeye yönelik en son girişimi, Mayıs 2021'deki Duvarların Muhafızı Operasyonu sırasında oldu.
Aksa Tufanı'nın mimarı Deif
İzzettin el Kassam Tugayları’nın komutanı olan Muhammed Deif, İsrail’e yönelik pek çok saldırının mimarıydı.
Deif, Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği 7 Ekim 2023 saldırılarının arkasındaki isim olarak biliniyor.
Muhammed Deif Filistinliler tarafından ‘Üst Akıl’, İsrailliler tarafından ise pek çok suikasttan kurtulduğu için ‘Dokuz Canlı Kedi’ olarak tanımlanıyor.
İsmail Haniye suikastı
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 31 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğraşmıştı.
Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna yerel saatle 02:00'de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
İsmail Haniye'nin kaldığı evin bir güdümlü füzeyle vurulduğu belirtilmişti.
Aksa Tufanı'ndan sonra hangi isimler öldürüldü
Hamas 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmıştı. İsrail ise Gazze'ye yönelik 'topyekün' imza operasyonu başlattı. İsrail 7 Ekim'den bu yana geçen 300 günde dünyanın gözü önünde Filistinlilere 'soykırım' uyguluyor.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Hamas'un tepe kadrosuna yönelik de operasyonlar düzenliyor. Suikasta uğrayan Hamas yetkilileri şöyle:
Siyasi kanat
İsmail Haniye - Hamas Lideri
Salih el-Aruri - Hamas Lideri Yardımcısı
Ahmad Bahar - Gazze Parlementosu'nun Hamas Sözcüsü
Cemile Abdullah Taha el-Şanti - Hamas Siyasi Büro Üyesi
Jawad Abu Shamala - Hamas Siyasi Büro Üyesi
Zakaria Muammar - Hamas Siyasi Büro Üyesi
Silahlı kuvvetler
Muhammed Deif - Kassam Tugayları Lideri
Marwan Issa - Kassam Tugayları Lideri Yardımcısı
Ahmad Randour - Kuzey Birlikleri Komutanı
Ayman Nofal - Merkez Gazze Kampları Komutanı
Rafah Salameh - Han Yunus Birlikleri Komutanı
Ghazi Abu Tama'a - Kassam Tugayları Yönetim Üyesi
Raad Thabat - Kassam Tugayları Yönetim Üyesi
Ayman Siam - Kassam Tugayları Yönetim Üyesi