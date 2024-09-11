Son dakika: Norveç 5 yıl sonra Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırıyor
Son Dakika Haberi: Norveç, Türkiye'ye yönelik 2019'dan bu yana uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırıyor. Açıklama bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide tarafından bizzat yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Norveç'in Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.
Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Görüşmede Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'nin açıklamasına göre; Bakan Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi.