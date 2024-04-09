Son dakika: Türkiye'nin ihracatı kısıtlamasının ardından İsrail'den ilk yanıt
Son dakika haberi... İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin İsrail'in ürünlerine ihracat kısıtlaması getirmesinin ardından Türkiye'nin ticari anlaşmalarını "tek taraflı şekilde ihlal ettiğini" söyledi. Katz, "Benzer şekilde karşılık vereceğiz" dedi.
Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik kararın gerekçeleri ve ihracat kısıtlaması uygulanacak ürün gruplarına yer verildi. Kısıtlama kararı bugünden itibaren geçerli.
Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına İsrail'den ilk yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi. Katz, Türkiye'nin İsrail'in ürünlerine ihracat kısıtlaması getirmesinin ardından Türkiye'nin ticari anlaşmalarını "tek taraflı şekilde ihlal ettiğini" söyledi.
İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını açıklayan Katz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Hamas'ı desteklemek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını feda ettiğini" söyledi ve "Benzer şekilde karşılık vereceğiz" dedi.
İsrail ABD'yi işaret etti
Katz, "İsrail'in Türkiye'den ihracatı engellenecek ürünlerin listesinin hazırlanması" ve ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilerek Türkiye'deki yatırımların durdurulması, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.
Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı aldığı ürün grupları şunlar:
1- Alüminyum profiller
2- Alüminyum teller
3- Boyalar
4- Bakır profiller, çubuklar ve teller
5- Beton mikserleri
6- Çelik borular ve bağlantı parçaları
7- Çelik filmaşin
8- Çelik kaplar ve depolar
9- Çelik köprü aksamı
10- Çelik kuleler
11- Çelik profiller
12- Çimento
13- Çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar
14- Demir çelikten tüm inşaat malzemeleri
15- Demir-çelik tüm teller
16- Ekskavatörler
17- Elektrik kabloları
18- Elektrik panolar
19- Fayanslar
20- Fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri
21- Forkliftler
22- Granit
23- Halat ve kablolar
24- Hırdavat ürünleri
25- Hidrolik yağlar
26- İnşaat demiri
27- İnşaat makinaları
28- İnşaat yalıtım malzemeleri
29- İnşaatta kullanılan camlar
30- Kimyasal bileşikler
31- Kimyasal gübreler
32- Klinker
33- Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
34- Kükürt
35- Madeni yağlar
36- Makaralı zincirler
37- Mermer
38- Metal işleme makinaları
39- Metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar
40- Mineral gübreler
41- Motor yağları
42- Paletler
43- Plastik borular
44- Sandviç paneller
45- Seramikler
46- Solvent boyalar
47- Tel çekme makinaları
48- Testere makinaları
49- Tuğlalar
50- Uçak benzini ve jet yakıtı
51- Vernikler
52- Vinçler
53- Yapıştırıcılar ve tutkallar
54- Yassı çelik ürünleri