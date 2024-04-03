Son depremler: Tayvan’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı artıyor

Tayvan yerel saatle 07,58 (TSİ 02.58) 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yetkililer 38,4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin son 25 yılda yaşanan en güçlü sarsıntı olduğunu bildirdi.

Depremin merkez üssüne en yakın olan Hualien kentinde en az iki binanın kısmen yıkıldığı öğrenildi. Tayvan'ın doğus kıyısındaki Hualien kenti depremin merkez üssünün 18 kilometre güneyinde bulunuyor.

Tayvan Ulusal İtfaiyesi depremin ardından en az dört kişinin öldüğünü, 711 kişinin yaralandığını ve 77 kişinin de enkazda mahsur kaldığını açıkladı.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından Okinawa’daki Japon adaları için tsunami uyarısı yapıldı, bu uyarı daha sonra geri çekildi. Filipinlerin kuzey kıyıları için de tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya resmi aaber ajansı Kyodo, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

'Artçı şoklar devam edecek'

Depremin ardından başkent Taipei’de de hissedilen çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Yetkililer AFP’ye yaptıkları açıklamada, üç gün boyunca 6,5 ila 7 büyüklüğü arasında ve zemine yakın depremler olabileceğini ifade etti.

BBC’nin canlı blogunda yer alan habere göre; Hualien kentinde depremin tetiklediği toprak kayması sonucu dağlarda köprüler yıkıldı.

1999'da 2 bin 400 kişi ölmüştü

1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.