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SPD'de koalisyon konusunda ilk çatlak

SPD'nin Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon görüşmeleri için uzlaşmalarına karşı çıktı

SPD'de koalisyon konusunda ilk çatlak
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Almanya'da Sosyal Demokrat Birlik Partisi'nin (SPD) Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD arasında koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına tepki gösterdi.

Bugün yapılan eyalet kurultayında SPD'nin gençlik teşkilatı Jusos'un verdiği önergeyi değerlendiren delegelerin 52'si CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıktı.

Delegelerin 51'i koalisyona destek verirken, sonuç bildirgesinde CDU/CSU ile koalisyon kurmanın partiye zarar vereceği ifade edildi.

SPD'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenecek parti genel kurultayında 600 delegenin 7'si Sachsen Anhalt eyaletini temsil edecek.

Kaynak: AA

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