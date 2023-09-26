S&P'den İngiliz ekonomisi için durgunluk öngörüsü

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede yüksek enflasyon ve artan faizler nedeniyle oluşan ekonomik durgunluğun gelecek yıl da etkisini göstermesinin öngörüldüğünü kaydedildi.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0’dan yüzde 0,3’e yükseltildiği, gelecek yıl için ise yüzde 0,8’den yüzde 0,5’e çekildiği ifade edildi.

Ülkede manşet enflasyonun halen yüksek olduğu belirtilen açıklamada, bununla birlikte gelecek yılın ikinci yarısında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesine düşürülebilmesinin mümkün görüldüğü değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ülkede çalışanların reel gelir artışlarının pozitife döndüğü, bunun da ekonomik büyümeye olumlu yönde katkıda bulunmasının beklendiği kaydedildi.

S&P açıklamasında, İngiltere Merkez Bankası'nın bu ay itibarıyla politika faiz artışında sona gelmiş olabileceği de belirtildi.