Spotify'dan yeni paket hazırlığı: Konser bileti alınabilecek!

Dijital müzik ve podcast hizmet sağlayıcısı Spotify, aboneleri için yeni bir paket hazırlığında.

Spotify, mevcut abonelik ücretlerine ek olarak ayda 5,99 dolara kadar ücretlendirebileceği "Music Pro" ismini verdiği yeni abonelik paketiyle abonelik katmanı, daha yüksek ses kalitesi, şarkı remiksleme araçları ve konser biletlerine erişim gibi hizmetler sunmayı planlıyor.

cnbc-e'de yer alan habere göre Spotify, yeni paketi yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunmayı hedefliyor.

Şirketin, büyük müzik şirketlerinden tüm lisans haklarını henüz almadığı ve fiyatlandırma ile lansman takviminin netleşmediği ifade edildi. Music Pro abonelik ücretlerinin, pazarın gelişmişlik seviyesine göre değişiklik göstereceği belirtildi.

Konser bileti satışı test ediliyor

Yeni hizmetin bazı özelliklerinin yapay zeka destekli olacağı ve abonelerin farklı sanatçılara ait şarkıları birleştirerek remiks yapmasına olanak tanıyacağı bildirildi.

Spotify ayrıca, hayranlara ön satışlara veya daha iyi koltuklara erişim gibi avantajlar sunarak konser bileti satışını test ediyor. Şirketin büyük organizatörler ve bilet satıcılarıyla ön görüşmeler yaptığı ancak nihai planlarını henüz tamamlamadığı öğrenildi.

Spotify, Music Pro’yu geliştirirken mevcut abonelik ücretlerini artırdı ve sesli kitap odaklı yeni bir hizmet başlattı. Şu anda ABD’deki abonelik ücretleri, öğrenciler için 5 dolardan başlayıp aile planında 20 dolara kadar çıkıyor.

Spotify, 675 milyon kullanıcı ve 250 milyondan fazla ücretli aboneye sahip.

Birçok farklı seçenek test edilecek

Spotify’ın süper premium bir abonelik katmanı üzerinde birkaç yıldır çalıştığı ve bu doğrultuda müzik şirketlerinden yeni girişimleri için gerekli hakları almaya çalıştığı biliniyor.

Spotify, Music Pro planını aşamalı olarak hayata geçirmeyi ve zaman içinde yeni araçlar ile özellikler eklemeyi planlıyor. Şirketin yıl boyunca birçok farklı seçeneği test edeceği belirtiliyor.

Apple Music ve Amazon Music Unlimited gibi platformlar yüksek kaliteli ses hizmeti sunuyor. Tidal ve SoundCloud gibi platformlar remiksleme araçları sağlıyor. Ancak Spotify'ın açık ara en büyük ses akış platformu olduğu vurgulanıyor.

2024'te en yüksek kullanıcı büyümesini yakaladı

2024'te şimdiye kadarki en yüksek kullanıcı büyümesini yakalayan Spotify, tarihindeki ilk yıllık kârını açıkladı.

Yeni kullanıcıların büyük kısmı Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan pazarlardan gelirken, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda büyüme daha sınırlı kaldı.