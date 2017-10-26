Statoil'in zararı arttı

26 Ekim 2017

Norveçli Statoil 3. çeyrekte net 480 milyon dolar zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde ise zarar 432 milyon dolar olmuştu. Bu dönemde gelirler ise yüzde 12 artarak 13,61 milyar dolara çıktı ancak 14,11 milyar dolar olan beklentiyi yakalayamadı.

3. çeyrekte düzeltilmiş vergi ve faiz öncesi kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 600 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktı. Analistler 2,4 milyar dolar kâr bekliyorlardı.

Zararın artmasında Kuzey Amerika'daki onshore varlıklarda üretimin beklentilerin altında kalması etkili oldu.