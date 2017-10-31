Stoltenberg: Küresel tehdide karşı küresel bir yanıt gerekir

31 Ekim 2017

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya balistik füze atacak yetenekte bir küresel tehdit haline gelmiş olan Kuzey Kore'ye karşı, kararlaştırılan yaptırımların tüm Birleşmiş Milletler üyelerince eksiksiz uygulanmasını istedi.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo'da görüşen Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer denemeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karşı bir hakarettir" dedi.

"Kuzey Kore küresel bir tehdit teşkil ediyor ve buna küresel bir yanıt gerekir."

Kuzey Kore, Eylül başında yaptığı en büyük nükleer denemenin dışında, son dönemde şimdiye kadar geliştirdiği en yoğun füze deneme programını sürdürüyor.

Stoltenberg'in Japonya ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü Japonya ile başlayacağı Asya gezisinin hemen öncesinde gerçekleşti. Çin'i de ziyaret edecek olan Trump'ın Kuzey Kore konusunda yapacağı görüşmelerde Çin yönetimine Pyongyang'a karşı daha kararlı davranmaları için baskı yapması bekleniyor.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Stoltenberg ile yaptığı ortak açıklamada, "Kuzey Kore'nin politikalarını değiştirmesi için diyalogdan ziyade, üzerindeki baskıyı en yüksek düzeye çıkarmak gerekir" dedi.



Trump, ülkesini nükleer silah ve balistik füzelerle tehdit ederse, Kuzey Kore'yi tümüyle imha edeceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters