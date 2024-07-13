Stromboli'ye yönelik ani patlama uyarısı sürüyor!
11 Temmuz'da faaliyete geçip yoğun şekilde kül ve lav püskürten Stromboli Yanardağı, beyaz dumanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yetkililer, İtalya'nın güneyindeki yanardağın bulunduğu adadaki halka ve turistlere yönelik olarak, volkanın ani patlamalarına ilişkin uyarı yapmayı sürdürüyor.
AA
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İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Stromboli’de son haftalardaki kaydedilen volkanik faaliyetler devam ediyor.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) yanardağın bulunduğu adadaki halka ve turistlere yönelik volkanın ani patlamalarına ilişkin uyarıları sürüyor. Stromboli Adası'nda tsunami dalgası riskiyle ilgili uyarı tabelaları da dikkat çekiyor.