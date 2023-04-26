Sudan'daki ilk Türk kafilesi İstanbul’a geldi

Sudan'da dün geç saatlerde ateşkese rağmen çatışmalar yeniden başlarken Sudan'dan çıkışı sağlanan Türk vatandaşlarının ilk kafilesi gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da başlayan çatışmaların bir hafta ardından kara yoluyla Etiyopya'ya götürülen vatandaşlar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Türk vatandaşlarının Sudan'dan çıkışını sağlayan uçuşların bugün de devam etmesi bekleniyor.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabulucuk ettiği görüşmelerin ardından Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) dün başlayan 72 saat sürecek bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı.

Ateşkes kısmen sürüyor

BM elçisi ateşkesin kısmen sürdüğünü söylese de iki tarafın da görüşmelere hazır olduğuna dair bir işaret vermediğini belirtti.

BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, BM Güvenlik konseyine yaptığı açıklamada ateşkesin "şimdiye kadar bazı bölgelerde sürüyor göründüğünü" ancak iki tarafın da "ciddi olarak müzakerelere hazır olduğunu göstermeyerek askeri zafer sağlamanın mümkün olduğunu düşündüklerine işaret ettiklerini" ifade etti.