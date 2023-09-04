Sudan'dan 1,8 milyon kişi göç edebilir
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), iç savaşın sürdüğü Sudan'dan 1,8 milyon kişinin kaçacağını tahmin etti.
BM UNHCR, Sudan'daki iç çatışmalardan kaçanlara yardım sağlamak için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.
BM, yıl sonuna kadar Sudan'ın komşusu beş ülkeye 1.8 milyondan fazla kişinin sığınmasını beklediğini açıkladı.
Bu tahmin, çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra mayıs ayında UNHCR tarafından öngörülenin yaklaşık iki katı.
Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı milis grubun arasında başkent Hartum ve ötesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle hâlihazırda 1 milyondan fazla insan Sudan'dan komşu ülkelere kaçmıştı.