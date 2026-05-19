Sumud Filosu’na ait 10 tekne Gazze'ye doğru yoluna devam ediyor

İsrail, ablukaya aldığı Gazze Şeridi’ne yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün müdahale etti.

İsrail’in müdahalesine ilişkin bugün Küresel Sumud Filosu’ndan açıklama yapıldı. Filo, İsrail güçlerinin Doğu Akdeniz’de filoya ait 41 tekneyi durdurduğunu, 10 geminin ise hâlâ Gazze Şeridi’ne doğru ilerlemeye devam ettiğini bildirdi. Gazze’ye en yakın gemi olan Sirius’un kıyıya 145 deniz mili mesafede bulunduğu aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu’na ait gemiler, Gazze ablukasını delme girişimiyle daha önce yapılan denemelerin İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmesinin ardından Perşembe günü Türkiye’den üçüncü kez yola çıkmıştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne 250 mil uzaklıkta bulunan 54 tekne ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı filoya uluslararası sularda müdahale etmişti. İlk olarak Sadabad adlı tekne müdahale eden İsrail askerleri, Kaktüs, Zodiaclar, Holy Blue ve Munki teknelerine de asker çıkarmıştı. Ayrıca, 22 tekne ile de irtibatın kesildiği açıklanmıştı.