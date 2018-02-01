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Suncor, 150 sürücüsüz kamyon alacak, 400 kişiyi işten çıkaracak

Kanadalı enerji şirketi Suncor, gelecek yıldan itibaren sürücüsüz kamyon alımına başlayacak. Şirket, 6 yılda 150 kamyon satın alarak 400 kişiyi işten çıkaracak.

Suncor, 150 sürücüsüz kamyon alacak, 400 kişiyi işten çıkaracak
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Suncor Enerji, sürücüsüz kamyonlar alacağını ve buna bağlı olarak Kanada'daki petrol ve madencilik operasyonlarında gelecek 6 yılda 400 kadar ağır ekipman operatörünü işten çıkaracağını bildirdi.

Kanada merkezli Suncor, 150'den fazla sürücüsüz kamyon almayı ve işten çıkarmalara gelecek yıl başlamayı planlıyor.

Kanada Suncor

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