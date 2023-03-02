Süperzenginler 2022’de toplam 10 trilyon $ kaybetti

Onlara “UHNWI” deniyor. “Ultra-high net worth individuals…” Yani “ultra yüksek net serveti olan kişiler…” Birleşmiş Milletler’e göre, dünya nüfusu 8 milyar… İngiliz danışmanlık şirketi Knight Frank’e (KF) göre UHNWI’lerin nüfusu 218 bin…

2010 yılından bu yana süperzenginlerin servetlerini inceleyen KF’ye göre UHNWI’ler 2022’de “üçlü şok” darbesi yedi: “Enerji krizi, ekonomik durgunluk ve jeopolitik nedenler…” 2021’de süperzenginlerin toplam servetleri 101.5 trilyon dolardı.

Bu üçlü şok yüzünden toplam servetleri yüzde 10 darbe yedi ve 10 trilyon kayıpla 91.4 trilyon dolara düştü. KF’nin araştırma şefi Liam Bailey, “Süperzenginler yıllarca süren bol kazançtan sonra 2022’de tarihi darbe yedi” diyor ve ekliyor: “Ukrayna Savaşı, Avrupa enerji krizini ateşledi, zaten var olan artan enflasyonu besledi.”

Lüks malikaneler el değiştirdi

Rapora göre, 10 UHNWI’nin sadece 4’ü serveti büyütebildi. En büyük darbeyi ise şahsi servetlerinde ortalama yüzde 17 düşüş gören Avrupalı süperzenginler yedi. Onları yüzde 11’lik kayıpla Okyanusya ve yüzde 10’luk kayıpla Amerika kıtasının süperzenginleri takip ediyor.

Ortadoğulu ve Asyalı zenginler yüzde 7, Afrikalı zenginler de yüzde 5’le “nispeten” daha az düşüş yaşadı. Sonuç: Dünyanın dört bir yanındaki lüks malikaneler 2022’de süperzenginler arasında el değiştirdi.

Örneğin Londra ve New York’ta değeri 25 milyon dolar üzerindeki 43’er malikane satıldı. Bu iki kenti, Los Angeles (39), Hong Kong (28) ve Miami (23) izledi. Bailey’e göre, ekonomik dalgalanmalar ve artan belirsizliklere rağmen süperzenginler lüks gayrimenkule yöneldi.